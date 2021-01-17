И.о. главы Екатеринбурга уехал кататься на снегоходе, пока город утопает в снегу

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов уехал за город - кататься на снегоходе. Об этом он сообщил в закрытом аккаунте в Instagram, сообщает 66.ru.

"Уральская погода настолько изменчива, что нужно буквально ловить момент, чтобы побыть на воздухе при достаточно комфортной температуре", - написал Орлов.

Между тем, жители Екатеринбурга в соцсетях высказывают недовольство качеством уборки - с новогодних каникул дороги и тротуары столицы Урала завалены снегом. Сотрудники ГИБДД уже возбудили административные дела по несоответствию содержания улично-дорожной сети.

Между тем, по информации городских властей, в ночь на 17 января из Екатеринбурга вывезли 9,7 тыс. тонн снега. На улицах работала 361 единица спецтехники: самосвалы, тракторы, фронтальные погрузчики и так далее. Днем в воскресенье улицы продолжают убирать 184 машин и 365 дорожных рабочих.