ОМОН начал выдавливать "встречающих" из аэропорта

В московском аэропорту Внуково сотрудники ОМОНа начали выдавливать приехавших встречать Алексея Навального.

К настоящему времени зона ожидания уже зачищена силовиками, которых ближе к прилету становится все больше. Об этом сообщает Sotavision.

Ранее во Внуково были задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и другие.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.