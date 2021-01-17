Во Внуково задержаны сотрудники ФБК

Во Внуково задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и другие. Об этом сообщает Sotavision. Самолет с Алексеем Навальным уже вылетел из Берлина, а в московском аэропорту собираются его сторонники.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.