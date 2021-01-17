17 Января 2021
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Общество В России
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

"Собакам и невакцинированным вход воспрещен"?

Перспективу введения "иммунных паспортов", о которой как о неизбежности заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, резко раскритиковал замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якеменко.
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Он сыронизировал, что этого недостаточно.

"Нужно делать отдельные места в транспорте, на лавках в парках писать "только для привитых", на дверях кафе [вешать] таблички "собакам и невакцинированным вход запрещен". Разумеется, права невакцинированных должны быть существенно ограничены. Ну и, наконец, непременно нужна теория с обоснованием "биологически неполноценных", которая придаст картине недостающую завершенность", - написал Якеменко.

Его возмутило то, что для Поповой "главное, чтобы не происходило дискриминации определенных вакцин".

"А может быть, стоило бы подумать над тем, чтобы не происходило дискриминации определенных категорий людей? Но для нее вакцины важнее", - подчеркнул эксперт.

Главный врач центра "Лидер-Медицина", инфекционист Евгений Тимаков отмечает, что сегрегация людей - это само по себе некрасиво. Тогда вакцинация приобретает характер принуждения. Кроме того, есть люди, вообще невосприимчивые к вакцинам. И то, что они привьются, ничего ни им, ни окружающим не даст. Об этом же говорит и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, по словам которого, таких людей около 5%.

Напомним, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко анонсировал выдачу вакцинированным специальных бейджев, которые позволят им не носить маски. Правда, позже он заявил, что ,"не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем", так как важно не только общественное здоровье, но и мир в обществе.

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"Собакам и невакцинированным вход воспрещен"?

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Теги: коронавирус, прививка, вакцина, вакцинация, иммунный паспорт



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