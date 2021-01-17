На борту затонувшего в Турции судна было только два россиянина

12 человек находились на борту судна, затонувшего в воскресенье в Черном море у берегов Турции, двое из них - граждане России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Всего на борту затонувшего судна, по нашим данным, находились 12 человек, из них двое россиян. Владельцем судна является украинская компания", - сказали в пресс-службе.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем в воскресенье.

По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, по меньшей мере два члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены. Гражданами какой страны являются погибшие моряки пока неизвестно. Ранее турецкие власти заявляли, что сухогруз - российский, и что на нем находилось 15 членов экипажа.

ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в районе провинции Бартын в Черном море, где затонул сухогруз.