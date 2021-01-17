Навального в московском аэропорту "Внуково" ждут около сотни полицейских

В окрестности аэропорта "Внуково", куда из Берлина должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, стягивают дополнительные силы полиции, сообщает telegram-канал Baza.

Канал опубликовал видеозапись того, что сейчас происходит в окрестностях аэропорта - за зданием воздушной гавани уже дежурят несколько автозаков. Попасть в здание аэропорта можно только при наличии билета, подтверждающего, что вы действительно отправляетесь на рейс.

Также Baza сообщает, что к прибытию Навального в аэропорту будут дежурить несколько подразделений полиции. Всех дополнительных сотрудников разделят на три группы. Первая из них - группа задержания. Эти полицейские, должны оперативно реагировать на любые действия участников встречи Навального. Приказано возбуждаться на любой, буквально, любой повод – и сразу задерживать нарушителей, даже мнимых. Исключение делается только для людей пожилого возраста – их предписывается задерживать в последнюю очередь и обращаться с ними приказано максимально аккуратно и человеколюбиво.

Вторая группа - группа вытеснения. Эти полицейские должны оперативно выдвигаться в любую точку аэропорта, где могут скапливаться люди, встречающие Алексея Навального, и максимально эффективно и эффектно их оттеснять и разгонять в стороны.

Третья группа - группа резерва – 30 сотрудников полиции, которые будут просто сидеть и ждать чего-то экстраординарного, готовые сразу выдвинуться в любую точку аэропорта.

"Из важных деталей: сотрудникам, которые будут работать сегодня в аэропорту "Внуково", рекомендовали взять с собой противогазы. На каждый автобус с сотрудниками выделено по пять защитных щитов, – вы их видели во время московских митингов. В общей сложности, помимо сторонников, встречать Навального будут больше 100 полицейских. Их собирают в аэропорту с 14.00 – после чего всех запирают в автобусах почти до самого времени прилета. Отлучаться в туалет будет запрещено, всех сотрудников отдельно об этом предупреждают", - говорится в сообщении.

Отметим, что повышенный интерес к возвращению Навального в Россию замечен и в Берлине. За два часа до вылета на входе в аэропорт дежурит толпа немецких журналистов.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН РФ сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.