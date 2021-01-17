17 Января 2021
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Происшествия За рубежом
(2011) | Фото:arb.ca.gov

Два моряка российского сухогруза, затонувшего в Турции, погибли

Найдены тела двух российских моряков из числа команды затонувшего российского сухогруза, сообщает агентство Anadolu.

Пятерых удалось спасти. Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что сухогруз с 15 членами экипажа затонул у берегов Турции. Предположительно моряки могли спастись на трех шлюпках.

В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.

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Два моряка российского сухогруза, затонувшего в Турции, погибли

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Теги: сухогруз, черное море, моряки, спасательная операция



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