В Екатеринбурге в новостройке произошел потоп: затопило целый подъезд

В Екатеринбурге затопило подъезд новостройки на Вонсовского, 21 (ЖК "Балтийский"), передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись инцидента опубликована в группе "Типичный Екатеринбург" социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как по лестницам, коридорам и в лифте стекают потоки воды - настоящий ливень.

По предварительной информации, причиной происшествия стал порыв пожарного водопровода, который лопнул из-за промерзания стены. На месте работают коммунальные службы.

Дом от застройщика "Атомстройкомплекс" был сдан в 2019 году. Отметим, что квартиры в этом доме были подарены членам экипажа "Уральских авиалиний", посадивших самолет в кукурузное поле, после того, как в двигатель попали птицы.

Отметим, что накануне похожая история произошла в Тюмени, где кипятком затопило целый подъезд.