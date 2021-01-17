17 Января 2021
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потоп в многоэтажке, Вонсовского 21, ЖК Балтийский (2021) | Фото: vk.com/te_ekb

В Екатеринбурге в новостройке произошел потоп: затопило целый подъезд

В Екатеринбурге затопило подъезд новостройки на Вонсовского, 21 (ЖК "Балтийский"), передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись инцидента опубликована в группе "Типичный Екатеринбург" социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как по лестницам, коридорам и в лифте стекают потоки воды - настоящий ливень.

По предварительной информации, причиной происшествия стал порыв пожарного водопровода, который лопнул из-за промерзания стены. На месте работают коммунальные службы.

Дом от застройщика "Атомстройкомплекс" был сдан в 2019 году. Отметим, что квартиры в этом доме были подарены членам экипажа "Уральских авиалиний", посадивших самолет в кукурузное поле, после того, как в двигатель попали птицы.

Отметим, что накануне похожая история произошла в Тюмени, где кипятком затопило целый подъезд.

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В Екатеринбурге в новостройке произошел потоп: затопило целый подъезд

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Теги: потоп в многоэтажке, Вонсовского 21, ЖК Балтийский



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