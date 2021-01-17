Ведутся поиски остальных. Поисковые мероприятия осложнены неблагоприятными погодными условиями: спасатели с трудом направляются в зону бедствия.

Сегодня стало известно, что сухогруз с 15 членами экипажа затонул у берегов Турции. Предположительно моряки могли спастись на трех шлюпках.

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о трех спасенных из числа команды затонувшего российского сухогруза, сообщает агентство Anadolu .

Трех человек из числа команды затонувшего российского сухогруза спасли





