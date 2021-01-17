СМИ: в аэропорту, куда должен прилететь Навальный, заметили автозак

В аэропорту Внуково, куда сегодня должен прилететь российский оппозиционер Алексей Навальный, заметили автозак, сообщает "Ъ". Самолет "Победы", на котором оппозиционер должен будет прилететь в Москву, уже вылетел в Берлин.

Сам Навальный в аэропорту Берлина еще не появился. Ожидается, что в столицу он прибудет в 19.20 по московскому времени. По данным СМИ, в Санкт-Петербурге уже задержали ряд журналистов и активистов, планировавших встретить политика в Москве.

Силовые структуры в крупных городах страны приведены в режим повышенной готовности.

"В Санкт-Петербурге были задержаны направлявшиеся в столицу корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, редакторы Telegram-каналов "Агит Россия" и "Объектив реалий" Павел Иванкин и Андрей Макашов, глава петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова и активисты Илья Гантварг, Алексей Барич и Александр Край. Кроме того, правоохранители забрали на экспертизу машину координатора "Открытой России" в Ленинградской области Дмитрия Скурихина, также собиравшегося встречать Навального", - сообщает "КоммерсантЪ".

Некоторые из задержанных уже освобождены, в силовых ведомствах интерес к этим личностям объясняют причинами, не связанными с приездом Навального.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН РФ сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.