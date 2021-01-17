17 Января 2021
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Общество За рубежом
(2005) | Фото: www.alphatv.ru

В Норвегии уже 29 смертей от вакцины Pfizer

В Норвегии уже 29 человек умерли от антиковидной вакцины Pfizer. Об этом сообщает Bloomberg.
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Напомним, на днях сообщалось о 23 смертях среди пожилых людей. Позже к ним добавилось еще шестеро умерших.

Норвежское агентство по лекарственным средствам заявило, что все смерти связаны именно с вакциной Pfizer. Норвежский Институт общественного здравоохранения считает, что для пожилых людей риски от вакцины могут перевешивать ее пользу. И, возможно, лучше вообще не вакцинироваться при таких побочных эффектах.

В корпорации Pfizer не видят проблем и считают, что "количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям". Интересно, сколько умерших там ожидают в конечном итоге?

Напомним, ранее сообщалось, что от вакцины Pfizer умерли 10 человек в Германии, 7 - в США, двое - в Израиле, один - в Швейцарии.

"Это вакцина или что?" - написал сенатор Алексей Пушков.

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В Норвегии уже 29 смертей от вакцины Pfizer

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Теги: коронавирус, прививка, вакцина, вакцинация, Pfizer, Норвегия



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