Самоликвидация Германии? В стране введут 35-процентную квоту и привилегии для мигрантов

Берлинский сенатор по интеграции Эльке Брайтенбах и комиссар по вопросам интеграции заявили, что будет введена 35-процентная квота для мигрантов на государственной службе и привилегии при приеме на работу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

Он считает, что германские власти в точности идут по пути, предсказанному еще десять лет назад Тилло Сарацином в книге "Германия: самоликвидация".

"Не случайно в ролике группы Рамштайн "Deutschland" Германия представлена в образе черной женщины. Эти неполиткорректные парни родом из ГДР, где они не разучились думать, хорошо понимают, к чему идет дело. Не немедленно, конечно. Но неуклонно и неотвратимо", - написал Пушков.

О книге Сарацина неоднократно упоминал историк Андрей Фурсов. Он отмечал, что эта книга в Германии была мгновенно раскуплена, но затем достать ее стало практически невозможно. Она не была запрещена официально, но фактически ее запретили к изданию. Фурсов также отмечает, что во многих странах Европы культивируется преклонение перед мигрантами и внушается неполноценность собственной культуры, что характерно для вырождающихся народов.

В конце 2020 года партии, входящие в правительство Германии, договорились ввести обязательные 30-процентные квоты на присутствие женщин в высшем руководстве немецких компаний. Женские квоты установили и для госорганов в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения, страхования.

Министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффай заявила, что действовавшая с 2015 года добровольная женская квота в советах директоров не принесла результата. И теперь будет принуждение.

"Мы ставим крест на свободных от женщин руководствах крупных компаний", - заявила она

Независимый политолог Сергей Михеев считает, что половые квоты являются признаком деградации общества, в котором половая принадлежность ставится выше профессиональных качеств.

Примерно то же самое писал еще сто лет назад в "Закате Европы" Освальд Шпенглер, который указывал это как на один из признаков заката западной цивилизации.