Прокуратура проверит состояние дороги из-за опрокидывания цистерны с нефтью в Оренбургской области

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту ДТП с опрокидыванием цистерны с нефтепродуктами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство оценит эксплуатационное состояние дорожного полотна, по которому передвигался тяжеловоз.

"Будут проведены все необходимые заборы проб, рекультивационные мероприятия, проведена оценка ущерба, причиненного экологии. Также прокуратура проконтролирует обеспечение защиты близлежащих населенных пунктов от негативного воздействия последствий разлива нефтепродуктов.

После выяснения всех обстоятельств будут определены виновные лица, которые понесут предусмотренную законом ответственность.

Напомним, ДТП произошло сегодня, в Оренбургском районе на автодороге возле поселка Заречье. Автомобиль-нефтевоз опрокинулся в кювет и произошел разлив перевозимых им нефтепродуктов. По предварительным данным, разлилось около 10 тонн нефти.

В настоящее время на месте ДТП под руководством заместителя Оренбургского природоохранного межрайонного прокурора Дмитрия Крылова работают аварийные и экологические службы. Принимаются первоочередные меры, направленные на ликвидацию последствий происшествия.