В Оренбургской области автоцистерна с нефтью съехала в кювет

Сегодня в Оренбургской области на девятом километре автодороги "обход Оренбурга" в районе поселка имени Ленина, ЖК-Заречье съехал в кювет нефтевоз. Цистерна с нефтепродуктами опрокинулась, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Для ликвидации последствий ДТП прибыли силы и средства 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"По прибытию установлено, что произошло опрокидывание автоцистерны, с последующим розливом нефтесодержащей жидкости на площади 100 м.кв. (всего 39 м.куб). Погибших нет. Пострадал водитель нефтевоза. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу им. Н.И. Пирогова в Оренбурге для осмотра. До ближайшего населеного пункта - один километр. Угроза попадания нефтепродуктов в водные объекты отсутствует, ближайший водный объект - река Сакмара находится в трех километрах. На движение транспорта происшествие не повлияло", - говорится в сообщении спасателей.

По предварительным данным, в результате ДТП произошел разлив 10 тонн нефтесодержащей жидкости.

На месте помимо МЧСников, работают специалисты экологической службы, СПТ, оперативная группа ЦУКС. Сбором и утилизацией нефтепродуктов занимается "Солид-Ойл".

Цистерна ехала из села Ташла в город Салават. Завершить работы по утилизации нефтепродуктов планируется до 20.00.