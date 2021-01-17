Работу краснодарского аэропорта блокировал сильный снегопад

Сильный снегопад блокировал работу Международного аэропорта Краснодара, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за сложных метеоусловий рейсы задерживаются на несколько часов, некоторые из них отменены вовсе.

"В связи с усилением снегопада аэропорт вынужден ограничить свою работу с 8.30 до 13.30. Все утренние рейсы будут перенесены на вторую половину дня", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, в усиленном режиме работают все городские службы. Ресурсоснабжающие организации сформировали аварийные бригады. Все готовы немедленно отреагировать на любую нештатную ситуацию.

Магистральные улицы и путепроводы убирают и обрабатывают от гололеда 43 единицы специализированной техники - дополнительно привлекли машины краевого Минтранса. На уборке тротуаров задействованы 38 единиц техники и 595 человек.

"Большая просьба к водителям - не выезжайте в город на летней резине. По возможности, пока продолжается снегопад, лучше отменить поездки или передвигаться на общественном транспорте. Еще раз обращаюсь к управляющим компаниям многоквартирных домов. Тротуары и дорожки на внутри дворовых территориях - эта ваша ответственность. Их надо расчищать и вовремя посыпать песком, чтобы жители могли свободно передвигаться без опасения получить травмы", - сообщил он в своем telegram-канале.