Работу краснодарского аэропорта блокировал сильный снегопад

17 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Южный ФО В России
аэропорт краснодара, пассажиры, задержка рейса (2019) | Фото: Накануне.RU

Работу краснодарского аэропорта блокировал сильный снегопад

Сильный снегопад блокировал работу Международного аэропорта Краснодара, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за сложных метеоусловий рейсы задерживаются на несколько часов, некоторые из них отменены вовсе.

"В связи с усилением снегопада аэропорт вынужден ограничить свою работу с 8.30 до 13.30. Все утренние рейсы будут перенесены на вторую половину дня", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, в усиленном режиме работают все городские службы. Ресурсоснабжающие организации сформировали аварийные бригады. Все готовы немедленно отреагировать на любую нештатную ситуацию.

Магистральные улицы и путепроводы убирают и обрабатывают от гололеда 43 единицы специализированной техники - дополнительно привлекли машины краевого Минтранса. На уборке тротуаров задействованы 38 единиц техники и 595 человек.

"Большая просьба к водителям - не выезжайте в город на летней резине. По возможности, пока продолжается снегопад, лучше отменить поездки или передвигаться на общественном транспорте. Еще раз обращаюсь к управляющим компаниям многоквартирных домов. Тротуары и дорожки на внутри дворовых территориях - эта ваша ответственность. Их надо расчищать и вовремя посыпать песком, чтобы жители могли свободно передвигаться без опасения получить травмы", - сообщил он в своем telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Работу краснодарского аэропорта блокировал сильный снегопад

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэропорт, краснодар, снегопад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети