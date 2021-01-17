17 Января 2021
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Политика В России
Сергей Кузнецов (2021) | Фото: facebook.com/rusembuae

Скончался посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

В Москве 16 января на 68 году жизни скончался посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе российского посольства.

Причина смерти не уточняется.

"Коллектив посольства глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Сергея Кузнецова и выражает самые искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Сергей Кузнецов родился в 1953 году. В 1976 году окончил МГИМО МИД СССР. Всю свою жизнь посвятил дипломатической службе. С 1985 года трудился на различных должностях в Центральном аппарате МИД и за рубежом, занимал посты Генерального консула Российской Федерации в Джидде (Саудовская Аравия) и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Джибути и Федеративной Республике Сомали по совместительству. С 2019 года Кузнецов представлял Россию в ОАЭ.

За более чем три десятилетия работы на дипломатическом поприще зарекомендовал себя как профессионал высокого класса, блестящий арабист, признанный специалист по Ближнему Востоку и странам Африки.

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Скончался посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

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Теги: посол России в ОАЭ, Сергей Кузнецов, смерть



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