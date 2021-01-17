В Тюмени жителей многоквартирного дома затопило кипятком

В Тюмени жителей первого подъезда третьего этажа многоквартирного дома по ул. Мельникайте, 107 затопило горячей водой. Об этом в группе "ЧС Тюмень" сообщила жительница дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел утром 16 января. На кадрах видеоролика, опубликованного в группе видно, как с потолка фактически льется целый водопад горячей воды.

"Камера только успевает запотевать", - комментирует женский голос за кадром. Вода лилась как в подъезде, так и в квартирах. По словам пострадавших жильцов, в аварийной квартире никто не живет, связаться с жильцами нет возможности.

По словам женщины, жильцы сообщили о происшествии в МЧС, после чего около шести часов утра приехала аварийная служба и перекрыла стояк.

Затем жители дома связались с управляющей компанией "ЮГ", чтобы те нашли жильцов аварийной квартиры. Однако в компании заявили, что у них выходной и решать проблему будут не раньше понедельника.