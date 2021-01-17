Генконсульство США в Екатеринбурге продолжило работу

Генконсульство США в Екатеринбурге продолжило работу. Об этом сообщила генеральный консул США Эми Сторроу в видеоролике, опубликованном на официальной странице консульства в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке, Айдахо, Северной Дакоте или на Гавайях? На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда", - сообщила она.

В настоящий момент работа дипломатического ведомства ограничена из-за пандемии коронавируса. Сторроу пригласила всех смотреть онлайн-программы.

О том, что генконсульство США в Екатеринбурге приостанавливает свою работу стало известно 19 января. Решение о приостановке работы было принято Госсекретарем США Майком Помпео для оптимизации работы дипломатической миссии. Также сообщалось о закрытии консульства США во Владивостоке.