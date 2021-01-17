17 Января 2021
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Северный поток 2 в Финском заливе (2018) | Фото: Allseas stock photo, gazprom.ru

Газопровод "Северный поток-2" остался без страховки: страховая компания Zurich боится санкций

Газопровод "Северный поток-2" остался без страховки: компания Zurich прекратила оказывать услуги по страхованию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, страховая компания опасается попасть под санкции США. Zurich вместе с фирмой Ramboll и сертифицирующим холдингом Det Norske Veritas Holding AS стал третьей компанией, отказавшейся от участия в проекте в январе. При этом ограничений на юрисдикцию страховщика нет.

Накануне оператор строительства "Северного потока-2" сообщил, что отложил начало работ по завершению строительства газопровода. До этого морской и энергетический регуляторы Дании предоставляли разрешения на достройку, а корабли, которым было разрешено участвовать в работах, входили в исключительную экономическую зону страны. В Совете Федерации считают, что России следует продолжать строительство газопровода "Северный поток-2", не поддаваясь на провокции.

Напомним, ранее советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс выступил за приостановку санкций в отношении "Северного потока-2" до тех пор, пока не будут проведены переговоры между Соединенными Штатами и странами-участницами проекта. Впрочем, он также настаивал на приостановке строительства газопровода.

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Газопровод "Северный поток-2" остался без страховки: страховая компания Zurich боится санкций

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Теги: Северный поток-2, газопровод, строительство, Совет Федерации



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