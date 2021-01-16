"Прилечу". Навальный не передумал возвращаться в Россию

Оппозиционный блогер Алексей Навальный заявил, что не изменил своего решения о прилете в Россию в это воскресенье.

Напомним, на этой неделе прокуратура предупредила сторонников Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию из Германии. После ФСИН РФ сообщила о намерении задержать блогера, который ранее был объявлен в федеральный розыск.

Несмотря на это, Навальный пообещал прилететь.

"Прилечу", - коротко написал он сегодня вечером в своем Твиттере.

Ранее в Германии заявили, что ответили на четыре правовых запроса России по делу о предполагаемом отравлении оппозиционера. Как сообщил представитель немецкого Министерства юстиции, Москве были переданы протоколы допроса блогера прокуратурой Берлина и другие данные.