В РПЦ призвали верующих не нырять в прорубь из-за ситуации с ковидом

Русская православная церковь не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях.

Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, это не принесет положительного эффекта в условиях распространения коронавируса.

"Думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться. И думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, крещенские купания люди совершают исключительно по собственной инициативе, но из-за ситуации с ковидом у многих организм ослаблен после болезни.

"Я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - заключил Иларион.

Напомним, православный праздник состоится на следующей неделе. Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области не будут вводить дополнительные ограничения на Крещение из-за коронавируса.