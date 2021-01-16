16 Января 2021
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Общество В России
Крещение, Москва (2014) | Фото:Накануне.RU

В РПЦ призвали верующих не нырять в прорубь из-за ситуации с ковидом

Русская православная церковь не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях.
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Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, это не принесет положительного эффекта в условиях распространения коронавируса.

"Думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться. И думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, крещенские купания люди совершают исключительно по собственной инициативе, но из-за ситуации с ковидом у многих организм ослаблен после болезни.

"Я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - заключил Иларион.

Напомним, православный праздник состоится на следующей неделе. Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области не будут вводить дополнительные ограничения на Крещение из-за коронавируса.

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В РПЦ призвали верующих не нырять в прорубь из-за ситуации с ковидом

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Теги: РПЦ, крещение, коронавирус



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