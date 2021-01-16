Россия может попасть в западный цифровой ГУЛаг - эксперты

Контролируемое коллективным Западом и прежде всего западными корпорациями интернет-пространство может заключить в "цифровой ГУЛаг" и Россию. Такое мнение на радио "Вести ФМ" высказал политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Другие эксперты тоже высказываются о фундаментальных изменениях, произошедших в мире.

По мнению Евстафьева, ранее многими экспертами и социальными философами на Западе "начала продвигаться мысль о том, что ты либо находишься внутри цифровой среды, либо у тебя нет социальных прав".

"Политические права у тебя никто не может отнять, но социальным существом ты быть не можешь. Ведь свободу слова как политическое право в США никто не отменял, но социально реализовать ты его не можешь, потому что возможности доступа к каналам коммуникации поступательно сокращаются", - сказал он, комментируя блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа и его сторонников интернет-гигантами.

Поэтому вопросы, связанные с цифровой безопасностью, для России являются ключевыми, заключил эксперт. От цифровой среды слишком много зависит, и цифровые компании получили громадную власть.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил, что наряду с промышленным и финансовым капиталом возник капитал социальных платформ, который меняет методы управления человеком. И эти изменения фундаментальны, их не было во время великой депрессии 1930-х.

"Деньги теряют свое значение уже долгое время, уступая его технологиям. Деньги - это отчуждаемый предмет. Их можно найти, заработать, украсть. А технологии обычно не теряются, не продаются, и, как выяснилось, их нельзя купить. История со "Сбербанком" и "Опелем" - это классика. В результате с точки зрения влияния на людей технологии оказываются более важными, чем деньги. Мысль о том, что главное - это деньги, является сегодня признаком дикаря. Главной структурой организации общества становятся социальные сети, используемые для управления. "Фейсбук", "Гугл", "Ютуб", "Инстаграм", "Твиттер" - это социальные платформы. И если пойдет все, как идет сейчас, то будет построен компьютерный феодализм, который компьютерным будет очень недолго. Если происходит дебилизация людей, то неоткуда брать инженеров. Произойдет "оптимизация" населения, техноструктура будет разрушена. Когда электричество отключится, интернет тоже исчезнет", - сказал Делягин, прогнозируя как один из вариантов деградацию инфраструктуры в результате оглупления людей, которые уже не смогут ее поддерживать.

Он полагает, что мир распадется на макрорегионы, и корпорации будут сращиваться с их властями. А суверенным станут те макрорегионы, которые создадут свои социальные платформы. У России их пока нет, так как "ВКонтакте" и другие платформы не используются для управления людьми.

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что западными корпорациями установлена цифровая диктатура, которая формирует и новый миропорядок. Характерно, что в США все самые богатые корпорации связаны с IT-индустрией. И через 20-30 лет, если все будет переведено в "цифру", а бумажные носители вытеснены, корпорации смогут написать любую историю, стереть из истории любое имя, любой факт, поскольку все будет существовать только в цифровой среде, которая им полностью подконтрольна.

Сенатор Алексей Пушков пишет, что "люди, которых никто не выбирал, никто не уполномочивал, действующие вне законодательного поля, по собственному усмотрению лишают других людей права выражать свои взгляды, не идущие вразрез с законом".

Ранее специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум", член СПЧ Игорь Ашманов заявил, что сформировался невидимый цифровой класс, который находится вне традиционных институтов и сосредоточил в своих руках огромную власть, но не подотчетный никому.