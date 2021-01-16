16 Января 2021
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самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Начиная с 27 января Россия возобновляет авиасообщение с рядом зарубежных стран. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба. По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах было решено возобновить полеты.

"Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва – Ханой, два раза в неделю); Индия (Москва – Дели, два раза в неделю); Финляндия (Москва – Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург – Хельсинки, два раза в неделю); Катар (Москва – Доха, три раза в неделю)", - уточнили в оперштабе.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено более 24 тысяч новых случаев коронавируса. Как обычно, первое место по приросту заняла Москва. Также в тройке лидеров Санкт-Петербург и Московская область.

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Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

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Теги: полеты, возобновление, Россия, страны



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