В Германии определился возможный преемник Меркель на посту канцлера

В субботу в Германии избран новый председатель партии канцлера Ангелы Меркель – Христианско-демократического союза.

Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Из 991 проголосовавшего Лашета поддержал 521 человек. За второго кандидата, Фридриха Мерца, отдали голоса 466 человек. Четверо при голосовании воздержались.

Как пишет "Интерфакс", теперь Лашет на выборах в Бундестаг может стать кандидатом в канцлеры Германии от ХДС. Известно, что его поддерживают Меркель и действующий министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Немецкий политолог Александр Рар отмечает, что Лашет является дружественным к России политиком.

"Хочу напомнить, что во время последнего Петербургского диалога он выступал с ключевой речью в присутствии большой российской делегации. По-моему, российские коллеги остались очень довольны. И он тоже выступает в поддержку "Северного потока-2" в открытую. Поэтому однозначно при нем российско-немецкие отношения будут лучше, я считаю, чем при Меркель", - написал Рар в своем Telegram-канале.