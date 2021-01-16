По делу о гибели людей под лавиной в Норильске задержан начальник управления ГО и ЧС

По уголовному делу о гибели людей в результате схода лавины в Норильске задержан начальник управления ГО и ЧС администрации города.

Напомним, трагедия случилась вечером 8 января в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". Около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, а 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. Ранее был задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы Норильска. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, теперь установлено должностное лицо, чье попустительство повлекло трагедию: задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города. Как полагают следователи, он не проводил должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых в сводку оперативными дежурными Норильска сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В результате такого халатного отношения начальника к службе дежурный, получивший 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку. Из-за того, что не было принято превентивных мер, погибли люди.

Сейчас с задержанным работают следователи. Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщало Накануне.RU, ранее выяснилось, что домики для туристов, которые попали под лавину под Норильском, были самостроем.