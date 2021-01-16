16 Января 2021
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Общество За рубежом
(2018) | Фото: Накануне.RU

WhatsApp продлил срок принятия условий нового пользовательского соглашения

Популярный мессенджер WhatsApp продлил срок, в течение которого его пользователи должны принять условия нового соглашения.
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Изначально предполагалось, что 2 млрд пользователей до 8 февраля должны будут принять соглашение, либо прекратить использовать мессенджер. При этом данные требования не относятся к жителям Великобритании и Европы, однако оповещения были разосланы всем.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си", теперь этот срок продлен до 15 мая, а учетные записи не согласившихся не будут блокированы 8 февраля.

Стоит отметить, что появление нового соглашения сопровождалось скандалом, поскольку из его текста следовало, что личные данные пользователей станут доступны всему семейству приложений Facebook, а WhatsApp является частью этой корпорации.

Напомним, в январе Совет по вопросам конкуренции Турции начал расследование в отношении Facebook и WhatsApp из-за новых пользовательских правил. Также регулятор приостановил действие пользовательского соглашения мессенджера.

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WhatsApp продлил срок принятия условий нового пользовательского соглашения

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Теги: мессенджер, WhatsApp, соглашение



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