16 Января 2021
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный, митинг, Стоп-ГОК, Челябинск (2017) | Фото:Накануне.RU

В Германии заявили, что ответили на четыре запроса России по делу Навального

В Германии заявили, что ответили на четыре правовых запроса России по делу о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.
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Как сообщил представитель немецкого Министерства юстиции, Москве, в частности, были переданы протоколы допроса блогера прокуратурой Берлина.

"Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие, как пробы крови, ткани и одежды Навального находятся в распоряжении России", - заявил он.

Представитель Минюста добавил, что Германия дала ответы на все запросы РФ, которые были сделаны в августе и сентябре. По его словам, это сделано так, насколько сейчас возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права ФРГ, пишет "Коммерсант".

Напомним, что прокуратура уже предупредила сторонников Алексея Навального о незаконности публичных мероприятий в аэропорту Внуково 17 января. Ранее оппозиционер заявлял, что именно в этот день он намерен вернуться в Россию.

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В Германии заявили, что ответили на четыре запроса России по делу Навального

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Теги: Германия, Россия, запросы, Навальный



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