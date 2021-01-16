ФК "Урал" подписал нападающего сборной Косово

Нападающий норвежского "Викинга" Илдрен Ибрахимай продолжит свою карьеру в "Урале". Об этом Накануне.RU сообщил источник в екатеринбургском футбольном клубе.

В новую команду форвард перейдет свободным агентом, так как срок его договора с норвежцами истек 31 декабря. Предполагается, что игрок согласует с "Уралом" контракт на 3,5 года.

В двух последних сезонах 25-летний Ибрахимай набрал 22 (11+11) очка по системе "гол + пас" в 57 матчах чемпионата Норвегии. Нападающий выступает за сборную Косово.

Стоит отметить, что екатеринбургский клуб уже анонсировал подписание форварда в своем Твиттере и сегодня должен объявить о переходе официально.

Прямо сейчас в кабинете президента клуба 😉#ПродолжаемУсиляться pic.twitter.com/VrPtgeWmgs — ФК Урал (@FCURAL) January 16, 2021

Напомним, что на этой неделе в стан "Урала" пришли еще три футболиста. Состав пополнили 23-летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов, 22-летний нападающий Артем Максименко и 21-летний защитник Арсен Адамов.