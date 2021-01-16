Владимир Путин поздравил с 87-летием легенду отечественного кино Василия Ланового

Владимир Путин поздравил легендарного актера театра и кино Василия Ланового с днем рождения.

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Сегодня, 16 января, народному артисту СССР исполняется 87 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, президент направил актеру поздравительную телеграмму.

"Вы посвятили свою жизнь служению искусству, на этом поприще достигли признанных высот, завоевали поистине всенародную славу. Ваше яркое и многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, неоценимый личный вклад в сбережение наших патриотических традиций, воспитание молодежи достойны самого глубокого уважения", - говорится в поздравлении главы государства.

Путин пожелал Лановому крепкого здоровья, успехов и благополучия.