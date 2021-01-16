16 Января 2021
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врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено чуть больше 24 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 24 тыс. 92 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по профилактике COVID-19.
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Как обычно, первое место по приросту заняла Москва – 4 тыс. 674 случая. После столицы в тройке лидеров Санкт-Петербург – 3 тыс. 253 и Московская область – 1 тыс. 406 заболевших.

В регионах Уральского федерального округа больше всего диагнозов подтверждено в Свердловской области – 397. Затем идут Челябинская область – 295, Ханты-Мансийский автономный округ – 221, Тюменская область – 168, Курганская область – 116 и Ямало-Ненецкий автономный округ – 112 новых случаев.

Кроме этого, за сутки в России полностью выздоровело 27 тыс. 311 человек и было зафиксировано 590 смертей пациентов, заболевших ковидом.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин назвал новые категории жителей города, которые смогут привиться от коронавируса.

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В России выявлено чуть больше 24 тысяч новых случаев COVID-19

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Теги: COVID-19, Россия, регионы



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