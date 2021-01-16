В СФ считают, что Россия будет строить "Северный поток-2", не поддаваясь на провокации

В Совете Федерации считают, что России следует продолжать строительство газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс выступил за приостановку санкций в отношении "Северного потока-2" до тех пор, пока не будут проведены переговоры между Соединенными Штатами и странами-участницами проекта. Впрочем, он также настаивал на приостановке строительства газопровода.

Как заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, России следует продолжать реализацию проекта.

"Не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", - отметил Абрамов.

Он подчеркнул, что "все вопросы следует решать по мере их поступления".

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе баржа "Фортуна", которая будет вести укладку газопровода в территориальных водах Дании, встала на якорь в германском порту Росток.