Медведев объявил блокировку аккаунтов Трампа "цифровым тоталитаризмом"

Бывший президент России, а ныне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа и его сторонников в социальных сетях.

Напомним, 6 января сторонники действующего главы государства устроили штурм Капитолия в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента Соединенных Штатов. После этого аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован навсегда по решению администрации социальной сети. Причиной такого шага стала "опасность новых призывов к насилию". Затем аккаунты президента были заблокированы и в Facebook с Instagram.

Как заявил Дмитрий Медведев в опубликованной на ТАСС статье, такая блокировка является проявлением оголтелой цензуры и цифрового тоталитаризма. По его словам, социальные сети развязали против действующего американского президента "информационную войну без правил".

Медведев выразил уверенность, что и в случае полного ухода Трампа из политики и уничтожения его "цифрового следа" раскол в умах американцев останется.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Дональд Трамп заявил, что он не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Она запланирована на 20 января.