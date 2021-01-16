16 Января 2021
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коллаж, Сергей Собянин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин назвал новые категории москвичей, которые смогут привиться от ковида

В Москве будет расширен охват вакцинацией от коронавируса за счет новых категорий работающих жителей города. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в субботу утром в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Так, начиная со вторника, 19 января, прививку от ковида смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане. Как добавил Собянин, пункты вакцинации в Москве работают ежедневно и без выходных.

Напомним, ранее мэр заявлял, что уже в мае текущего года Москва сможет вернуться к обычной жизни после эпидемии коронавируса. При этом Сергей Собянин отметил, что этот срок во многом зависит от того, как активно жители столицы будут прививаться от COVID-19.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что в регионе не будут отстранять от работы бюджетников, отказавшихся поставить прививку от коронавируса.

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Собянин назвал новые категории москвичей, которые смогут привиться от ковида

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Теги: Собянин, коронавирус, прививки, Москва



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