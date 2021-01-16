"Монако" Головина с трудом победил "Монпелье", россиянин вышел на замену

Вечером в пятницу в матче 20-го тура французской Лиги 1 "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в гостях переиграл "Монпелье".

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Монако". К 61-й минуте матча монегаски вели 3:0 благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера и мячу Кевина Фолланда. Однако затем ситуация резко поменялась: на 64-й минуте Элье Ваи отыграл один гол, а еще через пять минут Анди Делор сократил разрыв в счете до минимума.

Александр Головин появился на поле на 70-й минуте и почти сразу после выхода едва не забил, обыграв вратаря. Выручил голкипера защитник "Монпелье", который выбил мяч из пустых ворот.

В итоге встреча так и завершилась. Благодаря этой победе "Монако" набрал 36 очков и сейчас занимает четвертое место в таблице чемпионата Франции.