16 Января 2021
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Политика В России За рубежом
флаги Франции и Евросоюза (2019) | Фото: Накануне.RU

Во Франции надеются, что Россия передумает выходить из Договора по открытому небу

Во Франции выразили сожаление после намерения России выйти из Договора по открытому небу.
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Как заявил представитель французского МИД, в стране надеются, что РФ пересмотрит свое решение, которое "подрывает сам договор и наши усилия по укреплению взаимного доверия и укреплению нашей коллективной безопасности".

"Франция сожалеет в связи с заявлением России о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в пятницу стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД РФ, ранее США "под надуманным предлогом" вышли из Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

Российская сторона выдвинула предложения о том, как поддержать жизнеспособность Договора в новых условиях. Союзники США эти предложения не поддержали, в итоге Москва решила из него выйти.

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Во Франции надеются, что Россия передумает выходить из Договора по открытому небу

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Теги: Россия, Франция, Договор по открытому небу



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Ранее 15.01.2021 14:29 Мск Россия выходит из Договора по открытому небу

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