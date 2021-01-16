Во Франции надеются, что Россия передумает выходить из Договора по открытому небу

Во Франции выразили сожаление после намерения России выйти из Договора по открытому небу.

Как заявил представитель французского МИД, в стране надеются, что РФ пересмотрит свое решение, которое "подрывает сам договор и наши усилия по укреплению взаимного доверия и укреплению нашей коллективной безопасности".

"Франция сожалеет в связи с заявлением России о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в пятницу стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД РФ, ранее США "под надуманным предлогом" вышли из Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

Российская сторона выдвинула предложения о том, как поддержать жизнеспособность Договора в новых условиях. Союзники США эти предложения не поддержали, в итоге Москва решила из него выйти.