16 Января 2021
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Причиной ЧП с кислородными баллонами в Астраханской области стал человеческий фактор

Причиной двух ЧП с кислородными баллонами в Астраханской области стал человеческий фактор, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Игоря Бабушкина.

Власти региона провели внутреннюю проверку по двум происшествиям в декабре в городской инфекционной больнице, сотрудники которой дважды пострадали при замене кислородных баллонов.

19 декабря в инфекционной больнице им. А. М. Ничоги в Астрахани произошел взрыв с последующим локальным возгоранием в помещении, где находились кислородные баллоны, пострадал сотрудник больницы. Установлено, что он менял баллон в промасленных перчатках, на которые попал кислород. 31 декабря в этой же больнице произошла разгерметизация подводящей к кислородному баллону трубки, сотрудник больницы получил легкую травму глаза.

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Причиной ЧП с кислородными баллонами в Астраханской области стал человеческий фактор

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Теги: кислородные баллоны, взрыв



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