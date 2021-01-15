Причиной ЧП с кислородными баллонами в Астраханской области стал человеческий фактор

Причиной двух ЧП с кислородными баллонами в Астраханской области стал человеческий фактор, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Игоря Бабушкина.

Власти региона провели внутреннюю проверку по двум происшествиям в декабре в городской инфекционной больнице, сотрудники которой дважды пострадали при замене кислородных баллонов.

19 декабря в инфекционной больнице им. А. М. Ничоги в Астрахани произошел взрыв с последующим локальным возгоранием в помещении, где находились кислородные баллоны, пострадал сотрудник больницы. Установлено, что он менял баллон в промасленных перчатках, на которые попал кислород. 31 декабря в этой же больнице произошла разгерметизация подводящей к кислородному баллону трубки, сотрудник больницы получил легкую травму глаза.