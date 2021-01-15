В России разработан экспресс-тест на коронавирус: результат станет известен уже через час

Российские ученые разработали тест-систему на COVID-19, которая позволит сократить получение результата до часа - полутора часов, сообщает "Интерфакс".

Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Василий Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Наши специалисты совместно со специалистами из других институтов разработали практически и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования. Время детекции (обнаружения вируса) составляет от 60 до 90 минут", - приводит издание его слова.

Также в ближайшее время в РФ появятся тесты, которые смогут выявлять мутации коронавируса.

Всего с начала пандемии в ЦНИИЭ было изготовлено порядка 75 млн ПЦР-тестов, что позволило обеспечить системами диагностики нашу страну и еще 40 стран мира.