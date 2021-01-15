Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется 18 января

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января. Такое заявление вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделала сегодня во время совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что в настоящий момент в России зарегистрированы две отечественные вакцины, третья - "на подходе".

Напомним, 13 января президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Точной даты он не называл, но Голикова тогда заверила, что все готово к старту массовой вакцинации с понедельника.

Президент также поручил тщательно исследовать, действует ли российская вакцина на новые штаммы коронавируса: "В некоторых странах всплеск непонятно с чем связан – то ли с несоблюдением мер безопасности, то ли с новыми штаммами. Нам надо точно понять, у нас есть эти штаммы, надо понять, как на них действует вакцина. Я думаю, наша вакцина лучшая в мире. Никакие препараты другие такого уровня безопасности и эффективности не демонстрируют. Я знаю, что специалисты считают, что наша вакцина будет работать, но все равно нужны глубокие исследования".

Голикова сообщила, что в "Векторе" как раз такие исследования ведутся, "чтобы быть уверенными на 200 процентов". Новые штаммы исследуют на животных.