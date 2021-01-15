Прокуратура предупредила о незаконности акции во Внуково к прилету Алексея Навального

Прокуратура предупредила сторонников Алексея Навального о незаконности публичных мероприятий 17 января в аэропорту Внуково, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, в интернете сторонники Навального призывают принять участие в несогласованной с московскими властями акции в аэропорту, в который прибудет их лидер.

"15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее Владимир Жириновский выступил с красочным спичем по поводу возвращения в Россию Алексея Навального (тот анонсировал свой прилет на 17 января) и возможного задержания оппозиционера, объявленного в розыск.

12 января стало известно, что ФСИН России обратилась в суд о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В декабре ведомство сообщило, что условно осужденный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". 28 декабря оппозиционеру направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.