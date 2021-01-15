15 Января 2021
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Политика В России За рубежом
(2011) | Фото:akado.ru

Директор Центра Гамалеи сотрудничает с Гейтсом в производстве вакцины?

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сотрудничает с миллиардером Биллом Гейтсом в вопросе производства вакцин от коронавируса.
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Эксперт сказал "Красной весне", что он точно знает, что сотрудничество идет, но подробностей не знает. И это опасно, так как Гейтс - глобалист, мечтающий демонтировать все национальные государства.

В последние годы Гейтс уделяет очень много внимания вопросу вакцинации населения планеты и финансирует ВОЗ. Он призвал готовиться к новой пандемии.

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Директор Центра Гамалеи сотрудничает с Гейтсом в производстве вакцины?

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Теги: вакцина, Билл Гейтс, Александр Гинцбург



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