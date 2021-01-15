В Тюменской области фельдшер ушёл пешком, предположительно, по приказу начальства за 50 км за приборами и погиб

Недалеко от Нижней Тавды погиб 39-летний фельдшер Каир Кожахметов. Его, по данным "МК", сбила машина, когда он шёл по морозу 50 км за забытым тонометром и пульсоксиметром.

18 декабря он, по данным издания, получил "нагоняй" от начальства за то, что забыл на выезде тонометр и пульоксиметр. От фельдшера якобы потребовали вернуть их, причём "руководству было всё равно, как именно он их принесёт – хоть пешком пускай идёт".

Денег на автобус у врача не оказалось. Он пошёл за 50 км пешком. Успел пройти только 27, когда попал под машину и погиб. Экспертиза развеяла слухи об алкогольном или наркотическом опьянении медика - анализы показали, что в момент аварии он был "чист".