В Челябинске более 60 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Челябинске из-за коммунальной аварии без тепла остались 51 многоквартирный дом, 15 индивидуальных жилых домов и три объектов социального назначения. По данному факту прокуратурой организована проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Теплоснабжение приостановлено из-за технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии по улице Винницкой в Челябинске.

Прокурором осуществлен выезд на место коммунальной аварии.

"По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг при организации теплоснабжения на территории Челябинска", - сообщили в прокуратуре.