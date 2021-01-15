Советник Байдена выступил за приостановку санкций в отношении "Северного потока-2"

Советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс выступил за приостановку санкций в отношении проекта "Северный поток-2". По крайней мере до тех пор, пока не будут проведены переговоры между США и странами-участницами проекта. Впрочем, он также настаивает на приостановке строительства газопровода.

"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - заявил он в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Ранее глава немецкой дипломатии Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в переговорах с новыми властями США по "Северному потоку-2", напоминает РБК.

Между тем, все больше подрядчиков строительства газопровода приостанавливают работу над ним или выходят из проекта под давлением американских санкций. Сегодня стало известно, что судно, которое должно вести укладку трубы в территориальных водах Дании, встало на якорь в немецком Ростоке.

Ранее норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL заявила о выходе из проекта. DNV должна была проверить и сертифицировать трубопроводную систему ветки. Теперь компания сворачивает деятельность по "Северному потоку-2" до снятия санкций.