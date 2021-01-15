15 Января 2021
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Общество Челябинская область
Челябинский областной инфекционный центр (2020) | Фото: &quot;Россети Урал&quot;

На Южном Урале три корпуса новой инфекционной больницы сдадут в марте

В Челябинской области три новых корпуса инфекционной больницы планируют сдать к концу марта. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продолжаем строительство второй очереди инфекционной больницы. У нас практически все сваи в три корпуса забиты. Мы надеемся, что к концу марта сдадим еще три корпуса инфекционной больницы, это порядка 250 коек, которые нам еще позволят вернуть больницы в плановой режим работы", - подчеркнула она.

Напомним, 11 ноября в Челябинской области начала работать новая областная инфекционная больница, построенная за 74 дня. На строительство больницы из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения. Это самая крупная больница в области. Здесь развернуто 360 коек, из них 40 реанимационных для пациентов с коронавирусом.

В ноябре на заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты одобрили выделение средств на строительство второй очереди новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Законопроект предусматривает перераспределение средств в объеме 589 млн рублей на развертывание 252 дополнительных коек с кислородным обеспечением в новом инфекционном центре в связи с регистрацией увеличения количеств случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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На Южном Урале три корпуса новой инфекционной больницы сдадут в марте

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Теги: инфекционная больница, строительство, коронавирус, Ирина Гехт,



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