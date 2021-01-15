Полномочия умершего депутата заксобрания Прикамья прекратят на январском заседании

В заксобрание Пермского края внесли законопроект о прекращении полномочий депутата, бывшего ректора Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера Ирины Корюкиной, передает корреспондент Накануне.RU.

Полномочия депутата планируют прекратить в связи со смертью. Корюкина была депутатом заксобрания с 2006 года, входила в состав фракции "Единая Россия". Являлась членом комитета по социальной политике.

Напомним, Ирина Корюкина скончалась 7 декабря 2020 года. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Вопрос будет рассмотрен 21 января.