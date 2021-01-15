Умер депутат думы Пуровского района Анатолий Полонский

Сегодня скончался депутат думы Пуровского района, генеральный директор ООО "Пуровская компания общественного питания и торговли – Пурнефтегазгеология" Анатолий Полонский, сообщили Накануне.RU в районной администрации. Ему было 69 лет.

Трудовой путь Полонский начал в речном флоте Салехарда в 1971 г., где зарекомендовал себя инициативным и ответственным работником. В 1979 г. переехал с семьей в Тарко-Сале, получив предложение работать в должности заместителя начальника по быту Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.

Четырежды был избран депутатом районной думы и председателем планово-бюджетной комиссии.