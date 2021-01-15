Арестованный экс-схиигумен Сергий прекратил голодовку в СИЗО

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) прекратил голодовку в следственном изоляторе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил член московской ОНК Алексей Мельников.

"Сергий Романов завершил сухую голодовку", - написал Мельников в своем Telegram-канале.

Напомним, Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.

Сообщалось, что Романов якобы устроил сухую голодовку в следственном изоляторе. Однако позже в УФСИН заявили, что экс-схиигумен не отказался от еды, а "соблюдает пост".