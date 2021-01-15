Власти Челябинской области опровергли информацию о принудительной вакцинации учителей

Власти Челябинской области опровергли информацию о принудительной вакцинации педагогов, передает корреспондент Накануне.RU.

На брифинге прозвучала информация, что учителей одной из школ заставляют поставить вакцину от коронавируса. Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что к ней таких жалоб не поступало и напомнила, что вакцинация носит добровольный характер.

"Вакцинация носит добровольный характер, это постулат, от которого мы не отходим. У нас всегда есть руководители из разряда: заставь дурака богу молиться - он лоб расшибет. Это скорее исключение, чем правило. Никаких жестких указаний о необходимости вакцинации ни в какие учебные учреждения не поступало. Единственный наш метод — это убеждение. Поэтому мы только убеждаем, призываем, но никто не заставляет и никоим образом не грозит увольнением. Таких жалоб не поступало к нам", - подчеркнул он.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов также сообщил, что никто не заставляет преподавателей прививаться от "ковида", отметив, что вакцинация добровольная.