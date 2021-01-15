На Ямале появится газохимический кластер ценой в 5 триллионов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в Гайдаровском форуме. В одной с ним сессии работали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Мурманской области Андрей Чибис и патрон по вопросам полярных регионов программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов, сообщили Накануне.RU в окружном правительстве.

Артюхов затронул тему вызовов, которые являются определяющими для развития региона и Российской Арктики в целом. Несмотря на экономические сложности, округу удалось реализовать намеченные на прошлый год планы. Ключевой задачей, которая сегодня стоит перед всеми северными регионами, - локализация производства. По его словам, арктические проекты, в том числе создание на Ямале нового газохимического кластера, открывают большие возможности для отечественных предприятий.

"По разным оценкам, предполагаемые инвестиции в создание этого кластера составят от 3 до 5 трлн руб. И значительная доля этой суммы должна пойти на отечественное оборудование. У нас получится сложить этот проект, который станет определяющим для развития нашего региона на ближайшие десятилетия. Уже в марте-апреле мы должны выдавать согласованные решения, как мы его видим", - сказал глава региона.

В Арктике климатические изменения происходят быстрее всего на планете, уточнил губернатор.

"Как на это реагировать, какие технологии позволят нам обезопасить реализацию будущих проектов и сохранить то, что мы сейчас имеем, - в этом направлении нам еще предстоит большая работа", - подытожил Артюхов.