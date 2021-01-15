В ГД заявили, что введение бейджей для привившихся от COVID-19 может расколоть общество

В Госдуме считают, что применение специальных знаков различия для россиян, которые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, может расколоть общество.

Как заявил "Интерфаксу" зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль, прививка остается добровольной процедурой, за отказ от нее нельзя наказывать или вводить знаки отличия.

По словам парламентария, сейчас требуется рассказать гражданам о вакцинации и разъяснить ее преимущества.

Напомним, некоторые регионы самостоятельно начали вводить систему отличий для вакцинированных граждан. Так, губернатор Сахалинской области заявил, что вакцинированным в регионе будут выдавать специальные бейджи, при наличии которых можно будет не носить маску в общественных местах.

Появление таких бейджей уже вызвало активную дискуссию в обществе и соцсетях. Одни называют систему дискриминацией, другие указывают на возможность подделки таких "удостоверений".